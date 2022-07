Smartwatch-Flaggschiff: Neue TicWatch mit Wear OS kommt

Mobvoi hat eine neue Premium-Smartwatch geplant, die man als Flaggschiff mit Wear OS platzieren möchte. Das geht aus einer Mail an einen Kunden hervor, bisher hat Mobvoi aber noch kein Event für eine mögliche TicWatch angekündigt.

Dafür nannte man in der Mail ein paar Eckdaten: Sehr lange Akkulaufzeit, NFC für Google Pay, IP68-Zertifizierung, Speaker und Mikrofon, GPS, AFiB-Erkennung und ein neues und verbessertes Premium-Design. Was werden wir also sehen?

Kommt die TicWatch Pro 4 im Herbst?

Die TicWatch 3 Ultra kam Ende 2021, es dürfte also die TicWatch 4-Reihe werden und so langsam stehen ja endlich die ersten Modelle mit Wear OS 3 an, die nicht von Samsung kommen. Und ein neuer Snapdragon-Chip ist auch noch geplant.

Ich würde auf eine TicWatch Pro 4 mit Wear OS 3.5 und einem Snapdragon Wear 5100+ für das Weihnachtsgeschäft tippen. Wann? Mobvoi testet das Modell wohl aktuell mit ersten Nutzern, ich vermute also September oder Oktober 2022.

