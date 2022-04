Snapchat wächst fleißig weiter

Im Sommer letzten Jahres haben wir berichtet, dass sich Snapchat so langsam zurückkämpft und die Zahlen wieder steigen. Dieser Trend hielt in den Monaten danach an und man konnte wieder schwarze Zahlen in diesem Jahr verbuchen.

Und aktuell ist auch kein Ende in Sicht, denn Snapchat konnte sich wieder etwas steigern und blickt auf 332 Millionen aktive Nutzer am Tag. Das sind 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Comeback hält also an, es war keine Ausnahme.

Umsatz wuchs weniger, als erwartet

Nur beim Umsatz lag man mit etwas mehr als 1 Milliarde Dollar leicht hinter den Erwartungen, statt 44 Prozent gab es „nur“ 38 Prozent Wachstum. Der Krieg in der Ukraine ist laut Snapchat schlecht für das Werbegeschäft, das sei der Grund.

Kommende Woche findet die Snap Partner Summit statt, da möchte man neue Produkte und Dienste ankündigen, so Evan Spiegel (Chef von Snapchat). Klingt doch so, als ob man sich nach dem Angriff der Instagram Stories erholt hat.

