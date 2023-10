Snapdragon 8 Gen 4 für 2025 soll ein großer Sprung laut Qualcomm werden

Qualcomm präsentierte diese Woche den Snapdragon 8 Gen 3, den wir noch diese Woche im Xiaomi 14 sehen werden und der dann 2024 die Basis für neue Android-Flaggschiffe ist. Allerdings teaserte man auch schon den Snapdragon 8 Gen 4 an.

Im Rahmen der Snapdragon Summit wurde der Snapdragon X Elite für PCs gezeigt und dieser besitzt ganz neue Oryon-Kerne. Diese bringen mehr Power mit und sind deutlich effizienter und Qualcomm möchte damit die M-Reihe von Apple angreifen.

Qualcomm Oryon wird dann auch die Basis für die mobile Snapdragon-Reihe ab 2024 sein, so das Unternehmen. In einem Jahr werden wir also mehr Details dazu bekommen und der Snapdragon 8 Gen 4 dürfte ein sehr großer Sprung werden.

Was mich da viel mehr interessiert, was mich beim Apple A17 Pro (der Snapdragon 8 Gen 4 dürfte dann ebenfalls im 3 nm-Verfahren gefertigt werden) doch etwas enttäuscht hat: Die Effizienz. Power haben wir genug, seit Jahren. Klar, es darf hier gerne immer mehr Power geben, aber effizientere Chips wären noch wichtiger.

