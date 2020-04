Snapdragon 865+ soll nicht geplant sein

Xiaomi soll faltbares Smartphone geplant haben

Xiaomi experimentiert schon länger mit faltbaren Smartphones, hat abgesehen von Konzepten bisher aber nichts gezeigt. Während Konkurrenten wie Samsung und Huawei also bereits in diesen Markt eingestiegen sind, warten wir noch, was man bei Xiaomi geplant hat. Gut möglich, dass…22. April 2020 JETZT LESEN →