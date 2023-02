Software-Updates: Kia setzt bei gesamter Palette auf „Over the Air“

Kia hat bekannt gegeben, dass man ab sofort auf „Over the Air“-Updates setzt, was für die „gesamte Kia-Palette“ gilt. Also fast, denn es müssen ein paar Dinge erfüllt sein, unter anderem gilt das laut Kia nämlich nur für das „Modelljahr 2022“.

Hinzu kommt, dass man das Kia-Navigationssystem ausgestattet haben und das Telematiksystem Kia Connect aktivieren muss. Updates richten sich unter anderem an das Navigationssystem und die Haupteinheit (Head Unit) des Fahrzeugs und beheben auch Softwarefehler. Auf das komplette Auto kann man nicht zugreifen.

Kia plant von nun an immer mal wieder Navigations-, Infotainment- und Komfort-Updates und das erste wird auch ab sofort verteilt, es bringt unter anderem das ECO-Designthema für Elektromodelle, welches man bisher nur im Kia EV6 nutzt.

Laut Kia gibt es neue „Sounds of Nature“-Klangkulissen sowie Verbesserungen bei der Einstellung der Klimaanlage und der Klimatisierungsfunktionen der Sitze.

