Sonos: Das sind der neue Five und Sub

Sonos wird diese Woche neue Produkte vorstellen und wir haben schon sehr früh spekuliert, dass es eine neue Playbar und einen neuen Sub geben wird. Die neue Playbar haben wir am Wochenende gesehen, nun gibt es den neuen Sub.

Sonos Five löst den Sonos Play:5 ab

Die Bilder wurden von Roland Quandt auf Twitter veröffentlicht und zeigen den Sub in zwei Farben. Neben einem neuen Sonos Sub soll auch ein Nachfolger für den Play:5 geplant sein und da steht nun schon bald der Sonos Five an. Doch bevor wir dazu kommen, hier noch ein paar Bilder vom Sonos Sub für 2020:

Der Play:1 wurde bereits durch den Sonos One ersetzt und vermute mal, dass der Sonos Five ebenfalls mit Amazon Alexa und dem Google Assistant kommen wird. Zum Start scheint Sonos den Five in Schwarz und Weiß zu veröffentlichen. Die schwarze Version könnt ihr unter anderem auf dem Beitragbild sehen.

Weitere Details stehen derzeit noch aus, aber das sind sehr hochauflösende Produktbilder, die da ins Netz gelangt sind. Es würde mich nicht wundern, wenn wir bald mehr Details bekommen. Das Sonos-Event findet übrigens morgen statt.

