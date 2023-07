Sonos One im Angebot: Die letzte Chance für den Speaker

Sonos präsentierte im März einen neuen Basisspeaker und führte die Era-Reihe ein. Der Sonos Era 100 wird den Sonos One ablösen, allerdings gab man an, dass der Sonos One noch verkauft wird. Allerdings nur noch so lange, bis die Lager leer sind.

Es sieht ganz so aus, als ob man diese jetzt im Sommer leeren möchte, denn der Sonos One ist derzeit für 179 Euro im Angebot, sonst kostet dieser 229 Euro. Ich finde den Sonos Era 100 zwar besser, aber das Angebot ist schon attraktiver, denn der Era 100 kostet somit 100 Euro mehr, als ein One. Ist aber nicht 100 Euro besser.

Falls ihr Sonos nutzt und mit den älteren Speakern zufrieden seid, dann schlagt also auf der Webseite von Sonos zu, bevor der Sonos One aus dem Sortiment fliegt. Ihr könnt übrigens zwischen Schwarz und Weiß wählen, beide Farben sind reduziert.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

