Wie gut ist die neue Basis? Sonos Era 100 im Test

Sonos schickt ein neues Era-Lineup ins Rennen und leitet damit eine „neue Ära“ der Lautsprecher ein. Neben einem neuen Spitzenmodell, dem Sonos Era 300, gibt es auch noch den Sonos Era 100, der den Sonos One ablöst und komplett ersetzt.

Ich konnte in den letzten Wochen in beide Lautsprecher einhören und wollte beim Sonos Era 100 wissen, ob das eine gute Basis für Sonos ist. Immerhin ist das neue Modell mit 279 Euro doch etwas teurer als der Sonos One, der 229 Euro kostet.

Video: Sonos Era 100 im Test

Sonos Era 100: Ist der Sound wirklich besser?

Was ist neu? Der Sonos Era 100 ist etwas größer als der Sonos One und man hat das Design etwas verändert. Doch der Unterschied ist in beiden Fällen gering und für mich zu vernachlässigen. Es bleibt für mich ein sehr kompakte Lautsprecher.

Sonos spricht außerdem von einer besseren Akustik und einem tieferen Bass, was ich bestätigen kann. Der Sonos One war mal eine Weile die Basis in einem Raum von uns und man spürt, dass der Sonos Era 100 vor allem etwas mehr Wumms hat.

Im Inneren gibt es jetzt zwei abgewinkelte Hochtöner, dadurch soll ein Stereo-Sound entstehen, so Sonos (man kann weiterhin zwei zum Stereo-Paar verbinden). Diesen Effekt habe ich jetzt aber nicht gehört. Wenn man richtig vor dem Speaker steht und genau hinhört, dann ein bisschen, aber so im Alltag dann eher nicht.

Der Sound ist aber wirklich sehr gut, nicht nur der Bass ist stärker, auch die Mitten und Höhen überzeugen. Und der Era 100 hatte es im Test nicht leicht, denn ich habe parallel immer wieder den Era 300 getestet, der zwar eindeutig besser ist, aber für einen mittelgroßen Raum, wie ein Büro im Homeoffice, reicht der 100 aus.

Sonos Era 100: Amazon bleibt, Google fehlt

Die Einrichtung ist simpel, das geht über die Sonos-App in weniger als 5 Minuten. Die Steuerung über die Touch-Elemente finde ich weiterhin nicht optimal, denn bei Katzen oder Kindern kann das zu Fehleingaben führen und wird bei mir deaktiviert.

Das minimalistische Design gefällt mir aber und auf der Front gibt es sonst auch keine Bedienelemente. Auf der Rückseite findet man eine Taste für Bluetooth, was jetzt endlich auch bei den stationären Speakern dabei ist, und für das Mikrofon.

Wer also die Spracheingabe eingerichtet hat und das deaktivieren möchte, der kann einen Schalter umlegen. Darunter ist ein USB C-Port, der mit einem Adapter für 45 Euro auch einen Klinkenanschluss und Ethernetanschluss mitbringt. Leider kann man den Speaker nicht darüber laden, das ist weiterhin ein eigener Anschluss.

Und sonst? Es gibt Wi-Fi 6, ihr könnt Apple AirPlay 2 nutzen und als Spotify-Nutzer bin ich ein Fan von Spotify Connect. Allerdings gibt es auch einen Rückschritt.

Wir mussten erst ewig auf den Google Assistant warten, doch diesen hat Sonos wieder gestrichen. Es gibt also nur Amazon Alexa. Wer Google nutzt und auch die Cast-Funktion möchte, der sollte einen Bogen um Sonos machen. Es gibt einen Rechtsstreit mit Google und diese Funktionen werden sicher nicht mehr kommen.

Sonos spricht übrigens von „technischen Anforderungen“, die Google geändert hat, aber das ist vielleicht ein Argument, aber kein Grund dagegen. Man könnte diese ja einfach erfüllen. Eine Marketing-Ausrede, der Google Assistant ist Geschichte.

Und noch eine Anmerkung: Den Sonos One gab es auch mal in mehreren Farben und als SL-Version ohne Mikrofon, die etwas günstiger ist. Den Sonos Era 100 gibt es nur in Schwarz und Weiß und ich weiß nicht, ob noch eine SL-Version kommt.

Sonos Era 100: Ein gelungenes Upgrade

Ein besserer Sound, neue Standards wie Bluetooth oder Wi-Fi 6, neue Technik, das klingt doch einem gelungenen Upgrade? Richtig, aber eben nicht für alle Nutzer.

Wer den Google Assistant nutzt, der ist jetzt bei Sonos raus, außerdem kostet der Sonos Era 100 nochmal 50 Euro mehr und den Sonos One bekommt man schon für 190 Euro. Allerdings nicht mehr lange, denn der Era 100 ersetzt diesen. Wer noch einen One haben möchte, der sollte lieber nicht zu lange mit dem Kauf warten.

Der Sonos Era 100 ist in meinen Augen ein gelungenes Upgrade für den Sonos One und als Sonos-Nutzer (Multiroom), iPhone-Nutzer (Apple AirPlay 2) und Spotify-Nutzer (Spotify Connect) bin ich nicht von den Einschränkungen betroffen. Nur ein bisschen schade, dass der Nachfolger direkt 50 Euro (20 Prozent) mehr kostet.

Würde ich meine One-Einheiten austauschen? Nein. Würde ich jetzt eher zum Era 100 greifen? Ja. Wobei der One aktuell schon echt preiswert ist, ich kann auch gut verstehen, wenn man die 90 Euro sparen möchte. Langfristig ist aber der Sonos Era 100 die neue Basis und technisch gesehen gefällt mir das Upgrade sehr gut.

Weitere Details gibt es auf der Produktseite von Sonos.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

