Sonos Radio HD startet in Deutschland

Sonos besitzt seit letztem Jahr einen eigenen Dienst für Musik, der sich Sonos Radio nennt. Der Name ist Programm und in einigen Ländern gab es auch direkt eine HD-Option, die eine bessere Qualität und die Option zum Überspringen der Lieder mitbringt (Sonos Radio ist nämlich tatsächlich wie Radio aufgebaut).

Nun startet Sonos Radio HD auch in Deutschland, die CD-Audioqualität (16 Bit/44,1 kHz FLAC) kann nun also auch hier genutzt werden. Außerdem gibt es bei diesem HD-Angebot auch keine Werbung, die bei Sonos Radio vorhanden ist. Unterstützt wird Sonos Radio u.a. von M.I.A., Ghostface Killah und den Chemical Brothers.

Und was kostet Sonos Radio HD in Deutschland? Der erste Monat ist kostenlos, danach möchte man 7,99 Euro für das Abo haben. Finde ich mit Blick auf ein ganz normales Abo bei Spotify, Apple Music und Co. weiterhin etwas teuer, aber da man das Angebot ausbaut, scheint Sonos Radio HD ja ganz gut anzukommen.

