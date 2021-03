Sonos Roam: Neue Details aufgetaucht

Sonos wird diese Woche einen neuen und portablen Speaker zeigen, den Sonos Roam. Am Wochenende gab es die ersten Bilder und nun hat The Verge weitere Details veröffentlicht. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine IP68-Zertifizierung geben wird, der kompakte und portable Lautsprecher ist also wasserdicht.

Mit dabei ist außerdem Auto Trueplay, was die Umgebung analysiert und den Sound anpasst, es gibt die Option Bluetooth und WLAN gleichzeitig zu nutzen und Songs über Bluetooth auf den Roam und danach über WLAN an das Sonos-System zu schicken und mit Sound Swap kann man ein Lied an einen anderen Speaker schicken.

Dazu drückt man einfach nur eine Weile die Play/Pause-Taste, geht in die Nähe von einem anderen Sonos-Speaker und schon wird die Audioquelle direkt getauscht.

Der Sonos Roam kann jedoch, wie auch der Move, nicht in das Surround-System am TV integriert werden. Es gibt außerdem ein neues Bild, welches die Größe im Vergleich mit dem Move verdeutlicht. Das passende Dock zum Laden (es gibt auch USB C) wird allerdings separat erhältlich sein (der Preis ist noch nicht bekannt).

