Sonos plant wohl neuen Sub Mini

Teufel Real Blue (NC) offiziell vorgestellt

Teufel baut das Portfolio an Kopfhörern kurz vor Weihnachten weiter aus und man merkt, dass die IFA in diesem Jahr ausgefallen ist und die Neuheiten daher nach und nach kommen. Heute dabei: Ein neuer Over-Ear-Kopfhörer in zwei Versionen. Teufel Real…24. November 2021 JETZT LESEN →