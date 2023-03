Sonos will alte Hardware noch lange unterstützen

Mit der neuen Era-Generation steht eine neue „Ära“ bei Sonos an und man darf davon ausgehen, dass nach und nach das ganze Portfolio umgestellt wird. Ein Era 500 und weitere Speaker dürften also langfristig bei Sonos folgen. Und die alten?

Nun, die werden noch lange versorgt, so Patrick Spence (Chef von Sonos) bei The Verge. Nach dem „Ende der Lebensdauer“ will man ein Produkt noch mindestens 7 Jahre mit Updates versorgen. Ein Sonos One wird bis mindestens 2030 versorgt.

Beim Umstieg von der S1- auf die S2-Software lief es nicht ganz optimal, das weiß Sonos, und das will man dieses Mal besser machen. 7 Jahre Support sind der beste Standard in der Audio-Branche, so Sonos, vielleicht sogar der beste der Industrie.

Sonos: Wie sieht es mit Matter aus?

Und was ist mit Matter? Sonos ist noch nicht davon überzeugt, dass die Nutzer am Ende alles in einer App haben wollen. Man glaubt, dass die meisten eine App für ein gewisses Szenario (wie Musik) bevorzugen, die dann auch wirklich gut darin ist.

