Sony auf der CES: PlayStation 5 und Elektroautos, aber keine neuen TVs

Sony ist wie jedes Jahr auf der CES vertreten und hat auch in diesem Jahr eine eigene Keynote geplant. Diese findet am 5. Januar um 2 Uhr deutscher Zeit statt und den Livestream dazu findet ihr weiter unten (wir werden morgen berichten).

Auf dem Thumbnail sieht man, worum es geht. Die PlayStation 5 steht in diesem Jahr im Fokus, genau genommen das neue PSVR2-Headset. Außerdem sehen wir einen ersten Umriss von einem Auto, Sony plant ja eigene Elektroautos für 2026.

Das werden also die Highlights der CES bei Sony sein und gegenüber The Verge hat Sony schon bestätigt, dass man in diesem Jahr (erstmals?) keine neuen TVs zeigen wird. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir nach dem Samsung S95C auch ein QD-OLED-Modell von Sony sehen, aber das TV-Lineup soll etwas später kommen.

