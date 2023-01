Polestar, BYD und Hyundai: Nvidia bringt Cloud-Gaming in die Autos

Während einige Autohersteller noch mit Basis-Diensten wie Spotify kämpfen und das nicht bieten können, sind andere schon weiter und nach Dingen wie YouTube steht jetzt Gaming an. Vor allem Tesla hat hier 2022 mit Steam im Auto vorgelegt.

Nvidia GeForce Now kommt in Autos

Nvidia will den Wandel der Branche ebenfalls nutzen und bringt GeForce Now in erste Elektroautos von Polestar und Hyundai. Die chinesische Marke BYD ist auch mit dabei. Konkrete Modelle der drei Marken wurden aber noch nicht genannt.

Es sind „die ersten Autohersteller“, die GeForce Now unterstützen werden, was für mich nach „weitere werden folgen“ klingt. Als (Bei-)Fahrer wird man die Spiele beim Laden (oder eben Parken) zocken können, auf der Rückbank geht das aber immer.

Nvidia spricht von der Hyundai Motor Group, die übrigens auch Kia und Genesis beinhaltet, da wird es Geforce Now also auch geben. Insgesamt gibt es über 1.500 Spiele bei Nvidia, darunter Cyberpunk 2077, Fortnite, Lost Ark und viele weitere.

Wann geht es los? Das wissen wir nicht, aber vermutlich noch 2023. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Cloud-Gaming im Auto so sinnvoll ist, immerhin benötigt man dazu eine gute Internetverbindung und das ist bei der Fahrt oft etwas schwierig.

Ein netter Ansatz und in einem Jahrzehnt ist sowas sicher Standard in Autos, aber ich würde den Kids da lieber ein Offline-Gaming-Gerät in die Hand drücken, sowas wie eine Nintendo Switch. Dennoch spannend, das Thema werde ich verfolgen.

