Sony zeigt finalen Trailer für Uncharted

Falls es noch Zweifel gab, ob Sony den Film nicht doch in letzter Minute auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt: Es sieht nicht danach aus. Uncharted startet am 17. Februar in den Kinos und daher gibt es jetzt auch den finalen Trailer von Sony.

Uncharted basiert auf einem PlayStation-Spiel von Sony, da hat man ja noch mehr Umsetzungen für die Zukunft geplant. Der Trailer ist sicher kein Zufall, denn heute startet die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ für die PlayStation 5.

Der clevere Dieb Nathan Drake (Tom Holland) wird von dem erfahrenen Schatzsucher Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) angeworben, um ein Vermögen zu bergen, das Ferdinand Magellan vor 500 Jahren verloren hat. Was als große Heist-Aktion beginnt, entwickelt sich für das Duo zu einem rasanten Wettlauf um die Welt, um den Schatz vor dem skrupellosen Moncada (Antonio Banderas) zu erreichen, der glaubt, er und seine Familie seien die rechtmäßigen Erben. Wenn Nate und Sully alle Hinweise entschlüsseln und eines der ältesten Rätsel der Welt lösen können, haben sie die Chance, eine Beute im Wert von fünf Milliarden Dollar und vielleicht sogar Nates lange verschollenen Bruder zu finden… Aber nur, wenn sie lernen, zusammenzuarbeiten.

