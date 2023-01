Sony plant direkt mehrere Elektroautos mit Honda

Sony und Honda nutzten die CES 2023, um Afeela anzukündigen, die Marke für die ersten Elektroautos der zwei Partner. Ich weiß nicht, ob ein neuer Name die beste Lösung ist, aber ich bin sehr gespannt, was man da für 2026 so alles geplant hat.

Den Anfang wird eine rein elektrische Limousine machen, aber dabei soll es laut Yasuhide Mizuno, Chef von Sony Honda Mobility, nicht bleiben. Man denkt über eine zweite Limousine nach und letztes Jahr haben wir ein SUV-Konzept gesehen:

Ein MPV (multi-purpose vehicle) wäre auch denkbar, das hängt davon ab, wie weit wir in ein paar Jahren mit dem autonomen Fahren sind. Sollten wir aber bei Level 4 ankommen, dann wäre sowas wie ein „Party-Auto“ von Afeela auch auf dem Plan.

Elektro-Plattform von Honda als Basis

Man möchte jedenfalls keine Eintagsfliege sein und bei Sony Honda Mobility weiß man, dass es ein Portfolio benötigt, um erfolgreich zu sein. Die Voraussetzungen für ein Elektro-Portfolio sind aber nicht schlecht, denn man hat Honda als Partner.

Im Gespräch mit Autocar hat Yasuhide Mizuno verraten, dass man nicht bei null beginnt und die e:Architecture-Plattform von Honda nutzt. Details dazu stehen noch aus, aber Honda hat uns letztes Jahr ein erstes Konzept damit präsentiert.

Das erste Modell wird sich übrigens in der gehobenen Klasse einordnen. Es soll kein Premium-Fahrzeug werden, aber es wird auch kein Schnäppchen. Ich bin gespannt, da werden wir in den kommenden Monaten mit Sicherheit mehr Details erfahren.

