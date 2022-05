Prologue: Honda zeigt Elektro-SUV für die Zukunft

Die aktuelle Elektro-Strategie von Honda ist … bescheiden. Doch man möchte jetzt aufholen und hat einige neue Elektroautos bis 2030 geplant. Eines davon ist der Prologue, ein Elektro-SUV, der 2024 ein neues Kapitel bei Honda einschlagen soll.

Diese Woche hat Honda eine erste Skizze davon veröffentlicht, die vom Honda Design Studio in Los Angeles gezeichnet wurde. So geht es also bei Honda weiter, das Design orientiert sich am aktuellen Honda e, nur für einen SUV angepasst.

Der Honda Prologue wird zusammen mit GM entwickelt, es wird aber noch zwei weitere Jahre (2026) dauern, bis die neue e:Architecture fertiggestellt ist und man hier mit der Produktion von weiteren Elektroautos (ab 2027 auch „günstig“) beginnt.

