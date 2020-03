PlayStation 2: Die erfolgreichste Konsole wird 20 Jahre alt

Am 4. März 2000 kam die Sony PlayStation 2 auf den Markt und bis heute ist es die mit großem Abstand erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Über 155 Millionen Einheiten hat Sony von der Konsole verkaufen können, fast 50 Prozent mehr als von der ersten Sony PlayStation. Es ist eine von vier Konsolen, die den 100-Millionen-Meilenstein knackte.

Neben der Original PlayStation und PlayStation 2 schafften das sonst nur die Nintendo Wii und die PlayStation 4 hat es Ende 2019 ebenfalls geschafft. Die Handhelds wie den Nintendo DS oder GameBoy (Color) ignoriere ich hier mal. Die PlayStation 3 ist mit „nur“ 87,4 Millionen Einheiten laut Wikipedia die bisher schwächste PlayStation.

Sony PlayStation 5 kommt 2020

Im Oktober 2019 gab Sony übrigens bekannt, dass wir die PlayStation 5 pünktlich zu Weihnachten sehen werden, 2020 gab es bisher aber noch keine neuen Details und nur ein Logo. Plant Sony eine kleine Ankündigung zum 20. Jubiläum der erfolgreichsten PlayStation? Aktuell ist es relativ ruhig beim PlayStation-Team.

Als Kind war die PlayStation eine meiner ersten Konsolen und auch bei der PlayStation 2 war ich mit dabei, mit der PlayStation 3 stieg ich dann aber aus und war nur noch mit dem PC und Nintendo unterwegs. Es gab etwas später übrigens noch eine PS2 Slim und die Konsole wurde am 29. Dezember 2012 offiziell eingestellt.

Die PlayStation 2 kam zwischen dem Nintendo 64 und GameCube in die Läden, Microsoft brachte die erste Xbox erst 2002 auf den Markt. In Europa konnte man die PlayStation 2 jedoch erst im November 2000 kaufen, sie war lange Zeit nur in Japan erhältlich. Das erfolgreichste PS2-Spiel ist GTA: San Andreas (18,14 Millionen).

Die PlayStation 4 ist aktuell die zweiterfolgreichste Konsole alles Zeiten, wird aber nicht mehr an die PlayStation 2 herankommen, da der Fokus nun der PlayStation 5 gilt. Die Nintendo Switch ist derzeit extrem erfolgreich, aber noch gut 100 Millionen Einheiten entfernt. Ich vermute fast, dass es keine Konsole mehr geben wird, die sich über 150 Millionen Mal verkauft, die Zeiten haben sich mittlerweile doch geändert.

Video: Sony PlayStation 2 (Slim) Unboxing

