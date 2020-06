PlayStation 5: Sony plant komplett neue Benutzeroberfläche

Sony präsentierte letzte Woche das Design der PlayStation 5 und zeigt auch einige Spiele. Was wir bisher aber noch nicht gesehen haben: Die Benutzeroberfläche.

In einem Beitrag auf LinkedIn hat UX-Chefdesigner Matt MacLaurin nun aber verraten, dass wir eine zu 100 Prozent überarbeitete Benutzeroberfläche mit der PlayStation 5 bekommen werden. Die Optik der PS4 wird sich komplett von der Optik der PS4 unterscheiden und „neue Konzepte“ einführen.

Das neue PlayStation OS soll subtil und nicht so auffällig sein und Sony will es bald zeigen. Das konkrete Datum und den Preis bekommen wir vermutlich so spät wie möglich, aber die Benutzeroberfläche könnte nun das nächste Element sein, was von Sony enthüllt wird. Womöglich werden wir sie ja im Juli sehen.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

