Sony PlayStation 5: Neue Farben für PS5-Cover kommen im Juni

Rätselraten um nächstes PlayStation Event

Sony hatte (meiner Meinung nach) eines der stärksten Quartale in Q1 2022, wenn es um das Lineup für die PlayStation geht. Doch aktuell ist es etwas ruhiger und es sieht auch nicht so aus, als ob in den nächsten Wochen…16. Mai 2022 JETZT LESEN →