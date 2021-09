Zukunft der PlayStation 5: Sony kündigt großes Event an

Da ist es endlich, das große „PlayStation Showcase“ von Sony, auf das viele von euch gewartet haben. Sony war im Sommer erstaunlich ruhig und hat sich eher auf Horizon konzentriert – war nun ironischerweise auf 2022 verschoben wurde.

Sony: Event für die PlayStation 5

Sony macht in der heutigen Ankündigung aber ganz klar: Das ist ein Event für die PlayStation 5 und nicht mehr für die PlayStation 4. Es geht um die PS5-Zukunft und man möchte zeigen, woran man in den letzten Monaten so gearbeitet hat.

-->

Das PlayStation Showcase findet am 9. September um 22 Uhr deutscher Zeit statt und Sony hat 40 Minuten dafür eingeplant. Spiele hat man noch keine genannt, es wird aber noch keine VR-Ankündigung geben, das hat Sony auch betont.

Sony: Spiele für 2021 und auch 2022

Es wird neue Spiele der PlayStation Studios zu sehen geben, wie auch von einigen Drittanbietern. Sony will Spiele für die „diesjährigen Feiertagen und darüber hinaus“ zeigen, wir werden auf dem Event also wohl auch einiges für 2022 sehen.

Ich bin gespannt, denn die Roadmap für 2022 sieht interessant aus, doch für die zweite Jahreshälfte 2021 ist sie doch etwas mau. Vor allem ohne Horizon Forbidden West fehlt Sony dann doch ein großer AAA-Blockbuster für Weihnachten.

Schaltet am nächsten Donnerstag, den 9. September, um 10:00pm CEST ein und werft einen Blick auf die Zukunft von PS5. Im ca. 40 minütigen Showcase gibt es Aktuelles aus den PlayStation Studios und von einigen der innovativsten Entwickler der Branche zu Spielveröffentlichungen zu den diesjährigen Feiertagen und darüber hinaus. Bleibt nach der Präsentation in der Nähe, um weitere Updates von einigen der im Showcase vorgestellten Studioteams zu erhalten.

Die Änderung der „neuen“ PlayStation 5 ist endlich bekannt Im Juli wurde bekannt, dass Sony die PlayStation 5 schon jetzt überarbeitet und eine neue Version zertifiziert hat. Es wurde auch bekannt, dass diese neue PS5 ordentliche 300 Gramm leichter ist - das ist durchaus ein großer Unterschied. Mittlerweile kommt…30. August 2021 JETZT LESEN →

-->