Sony will wohl PlayStation-Spiele mit echter Werbung ausstatten

Vor ein paar Tagen haben wir berichtet, dass Microsoft angeblich echte Werbung in Xbox-Spiele packen möchte. Und siehe da, diesen Plan verfolgt angeblich auch Sony bei PlayStation-Spielen. Auch hier geht es eher um Free-to-Play-Spiele.

Die Werbung soll auch hier im Spiel untergebracht werden, man möchte also keine großen Banner oder Videos. Stattdessen könnte man Werbetafeln oder Trikots für echte Werbung nutzen. Angeblich will Sony aber auch ein System einführen, was Spieler belohnt (Skins, Waffen, …), wenn sie sich die Werbung aktiv anschauen.

-->

Während bei Microsoft schon feststeht, dass man kein Stück vom Kuchen möchte, es geht nur darum, dass Entwickler mehr Geld verdienen, ist sich Sony wohl noch nicht sicher. Hier sieht man diesen Schritt durchaus auch als eine Einnahmequelle.

Klingt so, als ob das, was wir seit Jahren aus Shows, Serien und Filmen kennen, bald auch bei Spielen zum festen Bestandteil gehört. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn es dezent untergebracht ist und keine teuren AAA-Spiele betrifft.

God of War Ragnarok kommt definitiv 2022 God of War Ragnarok gehört für mich zu den Spielen, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten freue - trotz Elden Ring und Horizon Forbidden West. Allerdings war es bisher sehr ruhig und einige haben damit gerechnet, dass…21. April 2022 JETZT LESEN →

-->