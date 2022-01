Sony sucht Partner für erstes Elektroauto

Sony könnte in den Markt für Elektroautos einsteigen. Das ist kein Gerücht, das hat man offiziell im Rahmen der CES 2022 bestätigt, als man eine SUV-Version des Vision-S präsentierte. Man analysiert jetzt, ob sich dieser Schritt wirklich lohnt.

Sony sucht Partner für Elektroauto

Passend dazu hat Sony die Sony Mobility Inc. als neue Sparte angekündigt und Izumi Kawanishi, ein Manager dieser neuen Sparte, hat Reuters verraten, dass man neue Partner sucht. Ein Prototyp ist leicht, ein Serienfahrzeug deutlich komplexer.

Die ersten beiden Vision-Elektroautos wurden von Magna gebaut, die auch schon Serienfahrzeuge für BMW, Mercedes und Co. gebaut haben. Außerdem arbeitet man mit Unternehmen wie Bosch. Sony schaut allerdings auch nach China.

Dort entstehen derzeit große Unternehmen, die Elektroautos für Unternehmen bauen wollen, wie beispielsweise Foxconn. Sony schließt nicht aus, dass sowas eine Option wäre. Die Entscheidung für den Einstieg in diesen Markt wurde aber noch nicht getroffen und Izumi Kawanishi wollte nicht sagen, ob das noch 2022 passiert.

Für Sony ist das Risiko, diesen neuen Markt für Elektroautos zu ignorieren, größer, als beim Versuch ein solches zu bauen zu scheitern. Laut Izumi Kawanishi ist der Wandel mit der Smartphone-Branche vergleichbar (als das erste iPhone kam).

Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich die Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird. Da passiert gerade sehr viel und in der heutigen Zeit sind andere Dinge (bei einem Auto) wichtiger als früher. Das ist eine gute Chance, um in den Markt einzusteigen. Leicht wird es dadurch nicht, aber es ist mittlerweile machbar.

