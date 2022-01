Tesla Model Q: Ein kompaktes Elektroauto aus China für 2023?

Ende 2021 betonte Elon Musk, dass es kein Model 2 gibt. Damit war aber nur der Name gemeint, ein kompaktes und „günstiges“ Elektroauto für unter 25.000 Dollar wurde schon 2018 bestätigt. Doch wann kommt dieses Modell auf den Markt?

Kommt 2023 ein Tesla Model Q?

Mittlerweile hört man aus China, dass dieses Modell dort geplant und produziert wird und 2023 kommen soll. Das Model Q, so ein Name, der derzeit die Runde im Netz macht (Anspielung an TSLAQ), könnte also noch 2022 vorgestellt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass 2023 die Runde macht, und es wäre denkbar, dass wir ein Elektroauto im Stil des Model 3 oder Y bekommen, nur etwas kürzer. Man könnte es als Alternative für einen VW ID.3 und Co. (Schrägheck) bezeichnen.

Das Model Q soll wie das Model 3 oder Model Y (noch nicht) in drei Versionen auf den Markt kommen und damit ihr mal einen Anhaltspunkt habt: Das Model 3 wurde als Elektroauto für ca. 35.000 Dollar angekündigt. Ein Tesla Model Q dürfte also bei ca. 30.000 bis 35.000 Euro starten und ca. 45.000 bis 50.000 Euro enden.

PS: Das Beitragsbild zeigt eine ältere Design-Skizze aus China. Es muss nicht sein, dass das Tesla Model Q so aussieht, aber es wäre auch nicht direkt abwegig.

