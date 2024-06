Sony und die Mini-LED Flaggschiffe: Firmware-Update veröffentlicht

Mit dem Bravia 7, dem Bravia 8 und dem Bravia 9 hat Sony Mitte April seine diesjährige Bravia TV-Lineup offiziell vorgestellt. Das japanische Unternehmen konzentriert sich dabei stark auf die Modelle 7 und 9 der Bravia-Reihe, denn die Mini-LED-Technologie wird von Sony in diesem Jahr verstärkt in den Fokus gerückt. Die Modelle werden voraussichtlich Mitte/Ende Juni auf den Markt kommen, bis dahin wird weiter an der Software gearbeitet.

Neue Software vor der Markteinführung

Nach der ersten Firmware-Aktualisierung für die Flaggschiff-Fernseher 2024, die Ende Mai veröffentlicht wurde, folgt nun eine weitere Aktualisierung, die allerdings auf die beiden Mini-LED-Fernseher Bravia 7 und Bravia 9 beschränkt ist.

Insgesamt werden also 6 Modelle mit dem Firmware-Update mit der Versionsnummer 112.624.070.1 (zuvor: 112.624.060.1) bedient, die Release Notes beschränken sich auf die Aussage, dass „die allgemeine Leistung des Fernsehers verbessert“ wurde.

Wie bereits beim ersten Update erwähnt, sollte man in den Systemeinstellungen nach einem neuen Software-Update suchen, wenn man eines der neuen Bravia TV-Modelle besitzt. Das Software-Update kann auch wie gewohnt von der offiziellen Support-Website von Sony heruntergeladen und über einen USB-Stick auf dem Fernseher installiert werden.

