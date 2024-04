Sony zeigt ersten Kopfhörer der neuen UTL-Reihe

Sony hat eine neue „UTL POWER SOUND“-Reihe ins Leben gerufen, die den Fokus auf besonders „massiven und kraftvollen“ Sound mit viel Bass legt. Ziel sind Nutzer, die auch gerne mal ein Konzert besuchen und Apache 207 bewirbt diese Reihe.

Zum Start gibt es vier Produkte, drei Lautsprecher und einen Kopfhörer, den Sony UTL Wear. Dieser startet noch im April in den Farben Schwarz, Forest Gray und Weiß und kostet 199,99 Euro. Die Produktseite wird später hier zu finden sein.

Die Besonderheit ist eine UTL-Taste, die zwei Modi mitbringt, einmal „Deep Bass“ für starke und tiefe Bässe und dann gibt es noch „Attack Bass“, wo der Sound eher druckvoll ist. Sony hat den V1-Prozessor der 1000X-Reihe verbaut und es gibt ANC.

Am Ende ist das also die alte und bekannte Technologie von Sony aus der 1000er-Reihe, nur mit einem etwas anderen Marketing für eine neue Zielgruppe. Sollte die UTL-Reihe gut ankommen, dann werden in Zukunft sicher weitere Modelle folgen.

