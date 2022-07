Sony will „demnächst“ das Datum und Spiele für VR2 nennen

The Last of Us Part 1: Sony zeigt PS5-Features im Video

Sony hat zum Start ins kommende Wochenende ein neues Video veröffentlicht, in dem Naughty Dog zu Wort kommen. Dort plaudern die Entwickler über das Remake von The Last of Us, welches im September kommt und Juni angekündigt wurde. The Last…22. Juli 2022 JETZT LESEN →