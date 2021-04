Sony teasert das Xperia 1 III an

Sony hat zu einem Xperia-Event am 14. April geladen und man möchte dort das Xperia 1 III vorstellen. Es ist unklar, ob wir nur das neue Flaggschiff sehen werden, aber das dürfte im Fokus stehen, das zeigen nun auch die ersten zwei Teaser.

Beim ersten Video geht es darum, dass die dritte Generation des Sony Xperia 1 die „magische Nummer“ sein wird. Man will also die Erwartungen steigern. Das ist auch das Ziel des zweiten Videos, in dem man bekannte und beliebte Marken von Sony (wie die PlayStation) sieht. Sony nutzt also andere Marken für das Marketing.

Das Sony Xperia 1 III könnt ihr bereits auf dem Beitragsbild sehen, denn es gab im Januar einen Leak mit ersten Renderbildern. Man kann außerdem davon ausgehen, dass wir Dinge wie ein OLED-Panel mit 120 Hz und einen Snapdragon 888 sehen werden. Der Fokus scheint außerdem auch auf der Triple-Kamera zu liegen.

