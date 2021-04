LG verlässt offiziell den Smartphone-Markt

Es hat sich schon seit ein paar Wochen angedeutet und letzte Woche gab es dann ein zuverlässiges Gerücht, was LG heute wie erwartet bestätigt hat: Man wird den Smartphone-Markt verlassen. Der Vorstand hat diese Woche zugestimmt.

LG bezeichnet den Smartphone-Markt als extrem kompetitiv und möchte sich nun stattdessen lieber auf Märkte konzentrieren, die wachsen. Zum Beispiel auf Teile für Autos, verknüpfte Geräte, Smart Home und auch auf neue Dienste.

Die aktuellen Smartphones werden noch abverkauft und LG wird noch Updates und Support bieten. Da der bisher aber nicht gut war, sollte man jetzt wirklich keine Wunder mehr erwarten. Es gibt jedoch eine letzte Android-Update-Liste.

Die Sparte wird am 31. Juli geschlossen, doch LG wird weiterhin Bauteile für die Branche (man produziert zum Beispiel auch Displays) entwickeln und wird sich auch um 6G bemühen. Neue Produkte könnten auch kommen, nur eben keine Smartphones mehr. Unten findet ihr das komplette Statement von LG Mobile.

Nokia brachte die ersten Smartphones mit Symbian auf den Markt, gefolgt ersten Modellen mit Windows Mobile. Dann kamen iOS und Android und Pioniere wie HTC, Sony und LG. Doch die Hersteller wurden in den letzten Jahren alle abgelöst.

Vor allem die Konkurrenz aus China (BBK Electronics, Huawei und Xiaomi) konnte diesen Markt durch aggressive Preise und eine vom Staat geförderte Wirtschaft erobern. Eigentlich hat sich nur Samsung ganz oben gehalten. Wäre das US-Embargo nicht gekommen, wäre man aber auch von Huawei abgelöst worden.

LG hat in den letzten Jahren sehr viel falsch gemacht und Geräte auf den Markt gebracht, die nicht mehr mithalten konnten, aber teurer waren. Hinzu kam ein sehr schlechter Update-Support und da ist es logisch, dass die Nutzer lieber zu einem anderen Hersteller wechseln. Die Sparte baute dann nach und nach ab.

Ich finde es immer schade, wenn ein Hersteller den Markt verlässt, denn für uns Nutzer ist jede Konkurrenz gut. Doch ich kann LG verstehen, sie haben viele gute und lukrative Geschäftsfelder und die Smartphone-Sparte bekam wohl kaum noch finanzielle Mittel und machte somit seit einigen Jahren nur noch Verluste.

Mal schauen, ob es irgendwann ein Comeback à la Nokia geben wird, aber der Markt ist rückläufig und die Konkurrenz aus China zu groß. Ich denke, das war es mit LG. Das letzte Smartphone von LG wird somit das aktuelle LG Wing sein:

LG Electronics Inc. (LG) announced that it is closing its mobile business unit. The decision was approved by its board of directors earlier today.

LG’s strategic decision to exit the incredibly competitive mobile phone sector will enable the company to focus resources in growth areas such as electric vehicle components, connected devices, smart homes, robotics, artificial intelligence and business-to-business solutions, as well as platforms and services.

Current LG phone inventory will continue to be available for sale. LG will provide service support and software updates for customers of existing mobile products for a period of time which will vary by region. LG will work collaboratively with suppliers and business partners throughout the closure of the mobile phone business. Details related to employment will be determined at the local level.

Moving forward, LG will continue to leverage its mobile expertise and develop mobility-related technologies such as 6G to help further strengthen competitiveness in other business areas. Core technologies developed during the two decades of LG’s mobile business operations will also be retained and applied to existing and future products.

The wind down of the mobile phone business is expected to be completed by July 31 although inventory of some existing models may still be available after that.