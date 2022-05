Sony Xperia 1 IV: Fokus auf Kamera, Gaming und den Klinkenanschluss

Sony hat zu einem Event am 11. Mai geladen, auf dem man das Xperia 1 IV zeigen wird. Man nennt es derzeit noch „The Next ONE“ und die ersten Teaser zeigen, was Sony beim neuen Android-Flaggschiff für 2022 wichtig ist. Es sind drei Punkte.

Da wäre einmal die Kamera, die ausreichend gut für kreative Menschen ist. Dann wäre da Gaming, wobei das vermutlich kein spezielles Highlight ist, es dürften einfach nur der Snapdragon 8 Gen 1 und ein Display mit 120 Hz gemeint sein.

-->

Im dritten Video fokussiert man sich auf Musiker und man sieht, dass Sony weiter am Klinkenanschluss festhält und diesen sogar bewirbt. Man ist seit einer Weile einer der letzten Smartphone-Hersteller, der diese Funktion im Flaggschiff anbietet.

Die Bilder in diesem Beitrag zeigen euch übrigens schon das Sony Xperia 1 IV, es sind ältere Renderbilder. Das Design bleibt und da tut sich nicht viel. Spannend sind in diesem Jahr die Änderungen unter der Haube – am Mittwoch wissen wir mehr.

Sony Xperia 1 IV: Kamera-Teaser

Sony Xperia 1 IV: Gaming-Teaser

Sony Xperia 1 IV: Musik-Teaser

Apple iPhone 14 (Pro): Ein Blick auf die neue Front für 2022 Apple wird das iPhone-Lineup in diesem Jahr etwas stärker überarbeiten und bei beiden Modellreihen gibt es eine optische Änderung. Beim iPhone 14 sieht die Front wie bisher aus, es gibt also eine Notch, allerdings kommt kein iPhone 14 Mini. Das…3. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->