Sony Xperia 10 II Plus soll nicht kommen

Sony präsentierte im Frühjahr 2019 das Xperia 10 und Xperia 10 Plus und brachte Anfang 2020 das Xperia 10 II auf den Markt. Doch wo bleibt die Plus-Version?

Das Sony Xperia 10 II Plus war kurz vor der Fertigstellung, wurde aber dann doch eingestellt. Der Grund ist simpel: Sony will sich auf 5G konzentrieren und das neue Plus-Modell war mit dem Snapdragon 720 geplant, der noch kein 5G unterstützt.

-->

Wir können also davon ausgehen, dass kommende Mittelklasse-Modelle von Sony im nächsten Jahr alle mit 5G ausgestattet sein werden. Wobei es ab 2021 auch mehr Möglichkeiten geben wird, denn Qualcomm bringt 5G für Einsteiger-Modelle.

Das Sony Xperia 10 Plus startete bei über 400 Euro und das Xperia 10 II war 20 Euro teurer, als das Xperia 10. Die Entscheidung das Xperia 10 II Plus nicht auf den Markt zu bringen, wenn man dafür vermutlich 450 Euro hätte verlangen wollen, ist also richtig. Da gibt es viele und deutlich bessere Optionen auf dem Markt.

Qualcomm: Kommt ein eigenes Smartphone? Qualcomm hat zum Event am 1. und 2. Dezember eingeladen und wir werden mit Sicherheit den Snapdragon 875 sehen. Nun macht aber eine Meldung die Runde, dass das Qualcomm-Event deutlich spannender als erwartet werden könnte. Kommt das Qualcomm-Smartphone? Der Chip-Hersteller…8. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->