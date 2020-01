Sony Xperia: Erste Spezifikationen zum neuen Flaggschiff

Sony wird in ein paar Wochen ein neues Xperia-Flaggschiff vorstellen, da sind wir uns ziemlich sicher. Das Unternehmen hat bereits zu einem Event im Rahmen des MWC 2020 eingeladen und wir hatten auch schon erste Renderbilder.

Sony Xperia 2020: Name noch unbekannt

Vergangenes Jahr gab es das Xperia 1 zum MWC und das Xperia 5 zur IFA, wir wissen aber noch nicht, wie Sony in diesem Jahr beim Branding weitermacht. Es gibt jedoch erste Spezifikationen, die Mydrivers diese Woche genannt hat.

Demnach erwartet uns wohl ein 6,6 Zoll großes OLED-Display (21:9 bleibt), das mit 4K auflöst, der Snapdragon 865 kombiniert mit dem X55-Modem (5G), die üblichen Dinge wie IP68-Zertifizierung und NFC und bei der Quad-Kamera gibt es wohl 12 + 12 + 48 (oder 64, noch unsicher) Megapixel und eine ToF-Kamera.

Beim Preis ist von umgerechnet 785 Euro die Rede, aber der kann und wird in Europa und somit Deutschland sicher variieren. Das Xperia 5 startete zwar bei 799 Euro, doch das Xperia 1 bei 949 Euro und das neue Xperia-Flaggschiff dürfte eher in Richtung Xperia 1 gehen (da es auch in etwas so groß sein wird).

