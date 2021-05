Spectacles: Snap zeigt eine AR-Brille

Snap Inc. ist das Unternehmen hinter Snapchat und wie sicher einige wissen hat man bereits zahlreiche Brillen auf den Markt gebracht, die Funktionen mitbringen.

Vor ca. zwei Jahren gab es zum Beispiel die Spectacles 3, die mit zwei Kameras ausgestattet war. Nun wagt man aber den Schritt zu einer richtigen AR-Brille mit der vierten Generation, denn diese besitzt zwei Displays auf der Innenseite.

Die 134 Gramm schwere Brille wird über Touch an der Seite gesteuert, der Inhalt kann sehr hell werden (bis zu 2000 nits), es gibt zwei RGB-Kameras und vier Mikrofone. Der Fokus liegt auf AR-Inhalten für Snapchat und auch Spielen.

Die Sache hat aber dieses Mal einen Haken, denn Snap verkauft die AR-Brille nicht und gibt sie vorerst nur an eine ausgewählte Anzahl an Nutzern, die AR-Inhalte für Snapchat erstellen sollen. Es gibt zwar eine Webseite in Deutschland, im Moment sieht es aber nicht so aus, als ob die Spectacles 4 für den Verkauf geplant sind.

