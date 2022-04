Spider-Man: Across The Spider-Verse schwingt 2023 und 2024 in die Kinos

Eigentlich hätte die Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse im Herbst 2022 in die Kinos kommen sollen, doch das wird nicht passieren. Sony hat diese Woche verraten, dass der erste Teil erst kommendes Jahr in die Kinos schwingt.

Spider-Man: Across the Spider-Verse kommt am 2. Juni 2023 in die Kinos und Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 2 wird am 29. März 2024 starten. Einen Grund hat Sony nicht genannt, man möchte dem Team aber mehr Zeit geben.

Die Pandemie dürfte jedenfalls nicht der Grund sein, denn der aktuelle Mavel-Film kam extrem gut trotz Hochphase an. Und ich bin mir sicher, dass Sony diese Welle gerne genutzt hätte, also wird es sicher Probleme bei der Produktion geben.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, der bei uns seltsamerweise Spider-Man: A new Universe heißt, war für mich persönlich eine Überraschung. Ich mag zwar Spider-Man, war aber dennoch überrascht, wie gut diese Umsetzung gelungen ist.

