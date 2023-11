Spider-Man: Miles Morales rückt in den Fokus bei neuen PlayStation-Spielen

Falls ihr Spider-Man 2 noch nicht gespielt habt, dann klickt jetzt vielleicht weg, da es hier einen milden Spoiler zum Finale gibt. Ich fände diesen jetzt nicht so tragisch, aber ich verstehe auch, wenn man absolut gar nichts vom Ende wissen möchte.

Miles Morales als „Haupt-Spider-Man“

Jedenfalls ist es so, dass Miles Morales und Peter Parker im Abspann gemütlich im Haus sind und ein Verbrechen bekannt wird. Peter Parker deutet dabei an, dass er ein bisschen kürzertreten möchte und Miles Morales schwingt als einziger Spider-Man los. Das war nicht einfach nur eine Szene, sondern genau so für das Ende geplant.

Insomniac hat nämlich jetzt verraten, dass der Fokus in Zukunft auf Miles Morales liegen wird. Das bedeutet nicht, dass Peter Parker als Spider-Man raus ist, aber in einem möglichen DLC oder Spider-Man 3 dürfte Miles Morales die Hauptrolle und Peter Parker eher eine Nebenrolle übernehmen. Mehr Details nannte man nicht.

Die Entwickler haben Spider-Man 3 bereits angedeutet, aber das wird sicher noch eine Weile dauern. Vorher steht ein mögliches DLC oder Venom-Spiel an, das wird dann vermutlich auf dem Grundstein aufbauen, den man jetzt in Teil 2 gelegt hat.

Die neue PlayStation 5 im ausführlichen Video Sony schickt im Weihnachtsgeschäft eine überarbeitete PlayStation 5 ins Rennen, die deutlich kompakter ist. Sie wird von vielen Medien als Slim bezeichnet, doch Sony hat ihr keinen Zusatz spendiert. Es […]6. November 2023 JETZT LESEN →

-->