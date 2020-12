Spotify: „Deine Top-Songs 2020“-Playlist ist online

Gestern gab es die weltweiten Charts bei Spotify und heute legt man wie erwartet mit der Playlist nach, auf die ihr sicher alle gewartet habt: Deine Top-Songs 2020.

Die Playlist zeigt euch, welche Lieder ihr 2020 am meisten gehört habt und packt diese in die entsprechende Reihenfolge (den ersten Song in der Playlist habt ihr 2020 am häufigsten gestreamt). Die Playlist kann natürlich wie immer gespeichert werden (ich höre meine Top-Playlists der letzten Jahre immer wieder gerne).

-->

Spotify Jahresrückblick 2020 ist online

Schaut also einfach mal in der Spotify-App nach, ich kann euch einen Blick auf die Startseite empfehlen. Dort solltet ihr ab sofort folgenden Banner sehen:

Klickt auf den Banner und ihr bekommt wie immer eine kurze Übersicht mit euren Highlights im Story-Format. Es gibt auch ein kleines Quiz (vielleicht nicht bei allen) und ihr könnt die oben genannte Playlist direkt im Jahresrückblick speichern.

Falls euch der Jahresrückblick noch nicht angezeigt wird, dann startet die App neu (musste ich machen). Falls er dann noch nicht da ist, dann wartet etwas, die neue Playlist sollte im Laufe des Tages bei allen Spotify-Nutzern eintreffen.

Spotify hat jetzt auch Stories Als Twitter vor ein paar Tagen die Fleets einführte (also sowas wie die Stories bei Instagram), da gab es im Anschluss diverse Memes, in denen Nutzer die Stories zu Excel und Co. hinzugefügt haben. Es scheint, als ob alles mit…28. November 2020 JETZT LESEN →

-->