Spotify: Das hat die Welt 2020 gehört

Spotify wird in den kommenden Tagen eure persönliche Playlist mit den Songs für 2020 freischalten und ich finde das jedes Jahr eine spannende Angelegenheit. Als Warm-up hat man heute die meistgestreamten Inhalte 2020 veröffentlicht.

Spotify: Deutscher Podcast in den Top 10

Die folgende Grafik zeigt die beliebtesten Künstler des Jahres und als ich mir das Bild eben angeschaut habe, musste ich tatsächlich ein paar Namen googlen. Damit bin ich dann offiziell alt, denn „Bad Bunny“ ist mir bisher noch nie begegnet.

-->

Was mich bei den Podcasts überrascht hat: Joe Rogan ist seit September dabei, aber schon auf Platz 1. Vielleicht hat Spotify die Kriterien auch angepasst, damit das so kommt. Aber noch überraschender: Ein deutscher Podcast in den Top 10:

Der beliebteste Song 2020 bei Spotify war übrigens „Blinding Lights“ von The Weeknd, da hatte Mercedes-Benz also einen Glückstreffer für das Marketing rund um den EQC (die Partnerschaft mit dem Künstler war aber sicher nicht günstig).

Mal schauen, wann „Wrapped 2020“ in der Spotify-App online gehen wird. Dann gibt es nicht nur die persönlichen Highlights 2020, sondern auch die Charts für Deutschland, was ich immer wieder interessant finde. Bis dahin könnt ihr euch durch die globalen Zahlen (es gibt viele Details) im Blog von Spotify klicken.

Spotify hat jetzt auch Stories Als Twitter vor ein paar Tagen die Fleets einführte (also sowas wie die Stories bei Instagram), da gab es im Anschluss diverse Memes, in denen Nutzer die Stories zu Excel und Co. hinzugefügt haben. Es scheint, als ob alles mit…28. November 2020 JETZT LESEN →

-->