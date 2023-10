Spotify Supremium: Das neue Abo wird sehr teuer

Spotify hat gerade die Preise in Deutschland erhöht, wer aber gerne noch mehr Geld für den Musikdienst zahlen würde, der kann das bald tun. Bei Spotify ist ein ganz neues Abo in Planung, welches dann auch endlich Hi-Fi als Option besitzt.

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass die Hinweise für dieses Abo bereits in die App eingepflegt werden und es sich Spotify Supremium nennt. Jetzt wurde das entsprechende Logo entdeckt, diese Bezeichnung scheint wirklich zu stimmen:

Spotify selbst hat die Supremium-Stufe bisher noch nicht bestätigt, aber das wird wohl nicht mehr lange dauern. Wir sprechen hier über 19,99 Dollar im Monat und ich gehe daher einfach mal von 19,99 Euro aus, was wirklich ein hoher Preis ist.

Andere Anbieter haben die Hi-Fi-Option kostenlos in ihr Basisabo gepackt, daher hat Spotify so lange an Supremium gearbeitet, da man sich das nicht leisten kann. Und um das neue Abo attraktiver zu machen, gibt es noch ein paar Extras dazu:

24-bit Lossless Audio „ohne Lag und Verzögerung“

Eine Option, um mit KI eigene Playlisten zu erstellen

30 Stunden Wiedergabe für Hörbücher jeden Monat

Man kann die Bibliothek nach „Stimmung“ sortieren

Fortgeschrittene Werkzeuge für die „Mixing Tools“

Soundcheck verrät euch, was ihr wohl gerne mögt

Sony Pictures Core: Auf dem Weg zu einem neuen Streamingdienst? Sony hat zwar ein breites Portfolio an Serien und Filmen, aber ist im Gegensatz zur Konkurrenz noch nicht so wirklich in den Streamingmarkt eingestiegen. Man bietet die Inhalte lieber zum […]5. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->