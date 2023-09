Doppelt so teuer: Spotify plant ganz neues HiFi-Abo

Wo bleibt eigentlich die versprochene HiFi-Option von Spotify? Sie wurde schon für 2021 angekündigt, aber als die Konkurrenz diese bessere Qualität kostenlos in ihre Abos packte, da verstummte Spotify. Anfang des Jahres hieß es, dass HiFi noch geplant sei. Wie und wann? Unklar, aber da liefert der Spotify-Code die Antwort.

Spotify Supremium für 20 Dollar pro Monat

Der Musikstreamingdienst scheint das neue Supremium-Abo, welches sich schon im Sommer andeutete und bei dem man sich seit letztem Jahr in Umfragen erstes Feedback holt, in die App implementiert zu haben. Kostenpunkt? Volle 20 Dollar.

Spotify Premium wird jedenfalls mit 19,99 Dollar in der App gelistet, was zwar ein Platzhalter sein könnte, aber nicht ausgeschlossen wäre. Neben HiFi gibt es hier nämlich noch mehr von Spotify, da sind viele Neuerungen in Supremium enthalten:

24-bit Lossless Audio „ohne Lag und Verzögerung“

Eine Option, um mit KI eigene Playlisten zu erstellen

30 Stunden Wiedergabe für Hörbücher jeden Monat

Man kann die Bibliothek nach „Stimmung“ sortieren

Fortgeschrittene Werkzeuge für die „Mixing Tools“

Soundcheck verrät euch, was ihr wohl gerne mögt

Neue „Mixing Tools“ beinhalten zum Beispiel eine gewisse Reihenfolge einer neuen Playlist, die sich nach BPM anpasst, die Stimmung der Lieder analysiert und einen besseren Übergang der Lieder mitbringt. Der normale Premium-Account bekommt 20 Stunden für Hörbücher und man findet noch „Nemo Duo“ und „Nemo Family“.

Spotify plant wohl einen Abo-Neustart

Klingt für mich so, als ob sich Spotify auf einen sehr großen Umbau der Abos in den kommenden Wochen vorbereitet und da die Hinweise schon in der App sind, kann es jederzeit losgehen. Und da man weiß, dass die Nutzer zur Konkurrenz wechseln, wenn man Geld für HiFi verlangt, da es dort eben kostenlos ist, gibt es noch mehr.

Wer also einfach nur eine bessere Soundqualität haben möchte, der zahlt bald 20 Euro im Monat (darauf tippe ich) und bekommt noch einen ganzen Sack an neuen Features dazu. Ganz egal, ob man diese benötigt. Finde ich persönlich sehr schade, denn ich würde diesen ganzen Kram nicht wollen, HiFi aber durchaus mitnehmen.

Mir war Lossless Audio lange Zeit egal, aber so langsam ist das (und 3D Audio) bei den Kopfhörern in einer gewissen Preisklasse ein Standard. 1-2 Euro mehr wären ja noch okay, aber sollte es so kommen, dann zahle ich sicher keine 20 Euro für das Supremium-Abo, das ist absurd. Schauen wir mal, wie der finale Plan aussieht.

