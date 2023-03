Spotify HiFi kommt noch, aber wann?

Anfang 2021 kündigte Spotify eine neue HiFi-Option an, doch dann wurde man von der Konkurrenz bei Amazon und Apple überrascht, die das einfach mal so kostenlos in das Basis-Abo packte. Und kostenlos war definitiv nicht der Plan bei Spotify.

Spotify HiFi ist weiterhin auf dem Plan

Man konnte daher nicht einfach nachziehen und Geld verlangen und so kam es, dass Spotify HiFi zwei Jahre später noch nicht da ist. Dabei ist Spotify HiFi fertig und die Mitarbeiter nutzen es. Laut Gustav Söderström kommt die Option auch.

Im Podcast von The Verge hat er verlauten lassen, dass Spotify HiFi noch geplant ist, aber er wollte weiterhin keinen Zeitraum nennen. Ende 2022 hat Spotify höhere Preise angedeutet, vermutlich kommt in diesem Jahr eine ganz neue Platin-Stufe.

Spotify HiFi war also mal gegen Aufpreis zum Ende des Jahres (2021) geplant, doch das kann man jetzt nicht mehr so einfach machen. Die HiFi-Option wird jetzt in ein noch umfangreicheres Abo gepackt, aber kostenlos wird sie sicher nicht sein.

