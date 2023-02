Spotify und der neue Plus-Button

Es gibt eine Änderung in der Spotify-App, die ab sofort verteilt wird und nach und nach bei allen Nutzern eintreffen soll: Ein neuer Plus-Button. Dieser ersetzt das Herz und er kombiniert in Zukunft zwei Funktionen. Nutzt man den neuen Button einmal, dann wird ein Song wie gewohnt gespeichert, so wie man das bisher kennt.

Bei einer zweiten Berührung könnt ihr einen Song, ein Album oder eine Playlist zu euer Bibliothek hinzufügen. Spotify hat den Plus-Button laut eigenen Angaben vor der Ankündigung mit einigen Nutzern getestet und herausgefunden, dass dieser besser angenommen wird. Das Feedback war positiv, daher kommt er jetzt für alle.

Spotify baut einen persönlichen DJ in die App ein Spotify hat diese Woche eine neue Funktion angekündigt, die es allerdings vorerst nur als Beta und auch nur in den USA in Englisch gibt: DJ. Das ist ein persönlicher DJ für euch, der sich direkt in der App befindet und…24. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->