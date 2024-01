Spotify wird teurer und droht mit Kündigung

Spotify hat die höheren Preise für Deutschland schon im Oktober letzten Jahres angekündigt, aber man konnte der Preiserhöhung noch aus dem Weg gehen, in dem man einfach nicht zustimmte. Ich habe damals auf den falschen Button in der App gedrückt und zahle schon den höheren Preis, was sich für Spotify rechnet.

Doch einige von euch haben diese Änderung erst einmal abgelehnt und wollten schauen, wie sich das entwickelt, immerhin bekam man bis Februar 2024 etwas Zeit. Diese läuft jetzt ab und Spotify lässt auch nicht weiter mit sich reden. Wer den neuen Preisen nicht zustimmt, dessen Abo wird dann also demnächst gekündigt.

Wer also nicht reagiert oder die Preiserhöhung nicht einsieht, dessen Premium-Abo wird bald gekündigt und man wird zunächst auf Spotify Free umgestellt. Hier kann man natürlich jederzeit wieder zu Spotify Premium wechseln. Am Ende dürften es die meisten zahlen, die Konkurrenz hat die Preise immerhin schon vorher erhöht.

Oho, Spotify macht ernst und haut Kündigungen raus, wenn man der Preiserhöhung nicht zustimmt. pic.twitter.com/2rOO6pKDYb — Technikfaultier (@Technikfaultier) January 5, 2024

WOW Live-Sport-Abo wird ab Februar 2024 teurer WOW informiert derzeit die Nutzer, dass man den Preis für das Live-Sport-Abo ab dem 15. Februar erhöhen möchte, bei mir ist diese Mail soeben (da ich WOW im Moment teste) […]4. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->