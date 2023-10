Spotify macht dank Preiserhöhung wieder Gewinn

Spotify erhöht die Preise in Deutschland, doch dieser Schritt stand in anderen Ländern schon etwas früher an. Und der Plan geht auf, denn das scheint kein Preisanstieg zu sein, der mit der Inflation zu tun hat, Spotify verdient jetzt mehr.

Der Musikdienst blickt sonst auf rote Zahlen, doch im letzten Quartal konnte man tatsächlich einen Gewinn von 32 Millionen Euro erwirtschaften. Nicht gewaltig, aber ein Anfang, so Spotify. Anfang? Ein neues Supremium-Abo kommt wohl später.

Spotify bald mit 600 Millionen aktiven Nutzern

Spotify blickt mittlerweile auf 226 Millionen zahlende Nutzer und 574 Millionen aktive Nutzer, was auch Nutzer von Spotify Free beinhaltet. In beiden Fällen ist das ein zweistelliges Wachstum, womit sich Spotify in den Zahlen sehr zufrieden zeigt.

In diesem Jahr wird man die 600 Millionen vermutlich nicht mehr knacken, dann aber direkt Anfang 2024. Spotify ist somit die klare Nummer 1 auf diesem Markt.

Ich bin mal gespannt, wie sich das bei Spotify entwickelt und ob der Preisanstieg vielleicht motiviert und man die Preise weiter erhöht. Da wird man sicher auch die anderen Dienste wie Netflix beobachten, die eine Preiserhöhung nach der anderen durchziehen und es funktioniert. Wobei das beim Musikstreaming schwieriger ist.

