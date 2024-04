Star Wars Jedi: Survivor landet noch diese Woche im Xbox- und EA-Abo

EA hat diese Woche bestätigt, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ noch diese Woche im Abo von EA Play landen wird, die Verkaufszahlen dürften also mittlerweile auf einem Level angelangt sein, an dem man dann doch lieber das Abo pushen will.

Das bedeutet allerdings auch, dass Nutzer mit dem Xbox Game Pass Ultimate auch in den Genuss kommen, wenn das Spiel am 25. April im Abo landet. Außerdem wird es auch über den PC Game Pass verfügbar sein, falls ihr es lieber dort zockt.

Gutes Spiel, welches mir letztes Jahr viel Spaß bereitet hat, ich mag die Star Wars Jedi-Reihe und bin auf den dritten und letzten Teil gespannt. Falls ihr bisher noch einen Bogen um das Spiel gemacht habt, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt und für einige ist es sicher auch ein gutes Warm-up bis zu Star Wars Outlaws.

