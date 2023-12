Start-up Yuka will aufklären: Was ist wirklich drin in Lebensmitteln und Kosmetika?

Dass die Lebensmittelindustrie in den letzten Jahren immer wieder zu billigen Tricks greift, um Produktionskosten zu senken, ist bekannt. Doch die Fülle der Inhaltsstoffe ist heute selbst für Kenner kaum noch zu entschlüsseln.

So kann gewöhnlicher Zucker auch einen anderen chemischen Namen tragen, wie z. B. Saccharose, Raffinose oder Fructose-Glucosesirup, der nur schwer als gewöhnlicher Zucker zu erkennen ist.

Yuka entschlüsselt Inhaltsstoffe

Das Start-up Yuka will Abhilfe schaffen: Mit einer Produkt-Scanner-App für Endverbraucher sollen die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Kosmetika einfacher entschlüsselt werden. Das Einscannen des Produkts ist ausreichend und die App listet dann alle Inhaltsstoffe des Produkts in einem detaillierten Produktblatt auf.

Jedes Lebensmittelprodukt wird nach 3 objektiven Kriterien bewertet: Nährwertqualität, Vorhandensein von Zusatzstoffen und biologische Dimension des Produkts. Für die Zusammenfassung wird ein 100-Punkte-System verwendet, je höher die Punktzahl, desto besser.

Das Projekt Yuka besteht aus einem Team von 10 Mitarbeitern, die großen Wert darauf legen, unabhängig und unbeeinflusst von Marken und Herstellern zu arbeiten. Derzeit umfasst die Datenbank rund 2,5 Millionen Lebensmittel und 1,5 Millionen Kosmetikprodukte. Täglich kommen 1.200 neue Produkte hinzu.

Um das Projekt als 100 % unabhängiges Projekt weiterzuführen, wird neben einer kostenlosen, werbefreien App auch eine Premium-Version angeboten. Sie kostet zwischen 10 und 50 Euro pro Jahr, funktioniert auch ohne Internetverbindung und bietet eine Suchfunktion, mit der jedes Produkt gefunden werden kann, ohne es einscannen zu müssen.

Yuka steht sowohl als iOS– als auch als Android-App in den jeweiligen App-Stores zur Verfügung. Ich selbst benutze die App schon seit einiger Zeit und bin immer wieder erstaunt über die Menge an Zusatzstoffen, die in den Lebensmitteln verarbeitet werden.

