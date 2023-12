Stranger Things: Die letzte Staffel soll ein echtes Highlight werden

Fans von Stranger Things werden mit der 5. Staffel auch die letzte Staffel der Serie bekommen und die Produzenten haben bereits betont, dass es wirklich ein Ende ist.

Danach ist Schluss, aber dafür soll die letzte Staffel die bisher größte werden, sie sei „wie Staffel 1 auf Steroiden“, so Matt Duffer im Gespräch mit The Guardian. Alle sind zurück in Hawkins im Finale und das wird angeblich sehr viel Spaß machen.

Stranger Things: Ein Finale wird nicht leicht

Das Ende einer Serie ist wie die Eröffnung eines neuen Restaurants, so die Duffer-Brüder, sehr viele scheitern damit. Gefühlt gehen 80 Prozent damit baden, das will man bei Stranger Things natürlich vermeiden. Die Brüder sind sich auch bewusst, dass man nicht alle Fans zufriedenstellen wird, das sei hier auch gar nicht möglich.

Wann werden wir die 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix sehen? Die richtige Produktion läuft erst Anfang 2024 an, womöglich im Januar, bisher befindet man sich noch in der Vorproduktion. Es könnte also 2025 werden, bis das Finale kommt.

Ich bin wirklich gespannt, denn in meinen Augen konnte man die Qualität (wenn auch nicht immer auf einem ganz hohen Niveau) halten. Doch es wird Zeit für ein Ende und Finale und da wir leider schon viel zu oft gesehen haben, wie sehr gute Serien scheitern, hoffe ich, dass wir hier eine gute Staffel zum Abschluss bekommen.

