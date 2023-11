Steam of Mobile: Activision wollte den Google Play Store angreifen

Die Stores von Google und Apple sind vielen Unternehmen ein Dorn im Auge, da sie dort eine Gebühr zahlen müssen. Einige haben sich deswegen auch schon mit den Marken angelegt, Epic und der Fortnite-Rauswurf auf dem Apple App Store sind sicher das populärste Beispiel. Doch auch Activision Blizzard King hatte einen Plan.

Activision plante ein „Steam of Mobile“

In einem aktuellen Rechtsstreit gibt es Einsichten in interne Dokumente und The Verge hat herausgefunden, dass Activision sowas wie „Steam of Mobile“ (Steam ist ein großer Store für PC-Spiele) plante. Man wollte eigene Spiele wie Candy Crush und Call of Duty anbieten, aber auch Drittanbieter wie Epic sollten mitmachen.

Die Idee war, dass man nur 10 bis 12 Prozent von Entwicklern verlangt und man hatte auch die Idee, obwohl das damals (2019) noch nicht absehbar war, dass der Store auch auf das iPhone kommt. Doch der Plan wurde nicht umgesetzt, denn bei Google war man bereit sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, damit das scheitert.

ABK peilte wohl um die 100 Millionen Dollar als Deal an, aber der Deal, der dann im Januar 2020 geschlossen wurde, umfasst wohl mehrere Milliarden Dollar, die hin und her fließen. Google hat Angst, dass ein Unternehmen anfängt, einen guten Store aufbaut und man dann sehr viel Umsatz des Google Play Stores verliert.

Das ist übrigens auch der Grund, warum Apple nicht von der Entscheidung der EU begeistert ist, die Konkurrenz für den App Store ab 2024 wollen. Der App Store ist die lukrativste Einnahmequelle (mit Blick auf die Ausgaben) und das liegt daran, dass man eine Monopolstellung bei iOS hat. Sowas gibt niemand freiwillig auf.

2024 könnte ein Xbox Store kommen

Dieser Deal zwischen Activision und Google zeigt aber auch, dass es vielleicht so langsam Zeit für Konkurrenz bei den Stores wäre, denn Spiele von ABK werden wohl besser von Google behandelt und das ist für andere Entwickler unfair. Doch ich vermute, dass neue Stores ein sehr großes Thema für 2024 sein werden.

Sobald iOS eine „offene“ Plattform wird, werden wir sicher Stores von Microsoft, Epic und Co. sehen. Und sollten diese bessere Konditionen als Apple anbieten, dann wäre es durchaus möglich, dass Entwickler wechseln und Nutzer dabei sind. Dazu noch ein gutes Exklusivspiel wie Fortnite und das könnte erfolgreich werden.

Mittlerweile gehört Activision Blizzard King zu Microsoft und da gab es vor etwas mehr als einem Jahr das Gerücht, dass Microsoft einen mobilen Xbox Store plant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Plan für eine Offensive gegen Apple und Google steht und das ein sehr großes Thema für Microsoft im nächsten Jahr ist.

