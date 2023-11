Apple App Store steht vor einer großen Veränderung

Der Digital Markets Act ist den großen US-Konzernen mit Dorn im Auge, denn die EU hat ein Problem mit der Dominanz der ganz großen Player. Vor allem Apple und Google haben sich im mobilen Bereich ein Duopol bei Smartphones aufgebaut.

Es gibt zwar Konkurrenz zwischen Apple und Google, aber da beide ähnlich denken und Geld verdienen wollen, hält man sich bei gewissen Bereichen zurück. Vor allem die mobilen Stores sind eine Goldgrube geworden, bei Apple ist es der App Store.

Apple wird sich der EU anpassen

Doch dieser müsste eigentlich bald Konkurrenz bekommen, so will es die EU. Laut TechCrunch „erwartet (Apple) Änderungen der App Store-Richtlinien“ und wird sich der EU „anpassen“. Apple denkt allgemein darüber nach, wie man das in Zukunft mit Entwicklern und deren Umgang mit den Nutzern der Plattform regeln möchte.

Es stand mal im Raum, dass Apple mit iOS 17 die Plattform öffnen und alternative Stores in Europa zulassen wird. Das ist bisher aber noch nicht eingetreten und Apple hat auch noch Zeit, denn das wird erst nächstes Jahr ein relevantes Thema.

Mir war klar, dass sich Apple nicht bei der WWDC auf die Bühne stellt und das als Änderung für Europa ankündigt und feiert, immerhin steht da sehr viel Geld auf dem Spiel. Ich finde es aber doch interessant, wie sehr Apple diesem Thema noch aus dem Weg geht, obwohl das eine sehr entscheidende Änderung sein wird.

Epic, Microsoft und Co. sind mit Sicherheit schon vorbereitet und haben ihre Stores für iOS fertig. Das ist auch das Ziel der EU, denn Konkurrenz für den App Store soll bessere Preis bei Nutzern und auch besseren Bedingungen für Entwickler sorgen.

Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass iOS eine offene Plattform wird und weiß auch nicht, wie ich das finde. Es hat Vorteile und Nachteile. Entscheidend ist, wie diese „Änderungen der App Store-Richtlinien“ von Apple am Ende aussehen.

