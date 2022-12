Steam Winteraktion: Großer Sale mit vielen Angeboten ab sofort online

Valve hat wie angekündigt die große Winteraktion im Steam Store gestartet und es gibt zahlreiche Spiele, die für die Feiertage im Preis gesenkt wurden. Ihr könnt euch übrigens ein paar Tage Zeit lassen, denn die Aktion endet erst am 5. Januar 2023.

Mit dabei sind Spiele wie Elden Ring, God of War, Spider-Man, The Witcher 3, Stray, Doom Eternal, Uncharted und viele mehr. Schaut also einfach auf der Steam-Seite vorbei oder besucht direkt den Steam Store – übrigens auch auf dem Steam Deck.

Es gibt nämlich auch sehr viele Spiele, die für das Steam Deck optimiert wurden und ebenfalls im Angebot sind. Da gibt es übrigens auch eine eigene Seite für. Die werde ich jetzt am Wochenende durchstöbern, ein paar Titel stehen noch auf der Liste, die ich gerne in den nächsten Wochen auf dem Steam Deck spielen würde.

