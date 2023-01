Stellantis: Kampf mit China als Gefahr für Automarkt in Europa

Die chinesischen Automobilhersteller nutzen die Disruption auf dem Automarkt für einen massiven Push und zeigen, dass sie Elektroautos genauso gut bauen können und gewisse Dinge wie Digitalisierung sogar besser als die alten Hersteller aus Europa verstanden haben. Sie greifen an, und das mit teilweise attraktiven Preisen.

Stellantis: Keine leichte Zeit für Europa

Laut Carlos Tavares von Stellantis könnte es einen „furchtbaren Kampf“ mit den Marken aus China in Europa geben und wenn Europa nicht handelt und ein Mittel dagegen findet, dann ist die Industrie gefährdet. Vor allem für Deutschland wäre dieser Trend nicht gut, denn die Automobilbranche ist die größte Branche bei uns.

Bei Stellantis ist man davon überzeugt, dass ein offener Markt in Europa die große Gefahr ist, denn China ist eine Diktatur und mit der Ausbeutung der Mitarbeiter vor Ort kann man nicht mithalten. Das führt dann am Ende dazu, dass europäische Marken, was viele ja schon seit langer Zeit machen, immer mehr nach China gehen.

Es ist am Ende das alte Problem: Man ist einen Deal mit einer Diktatur eingegangen, die andere Regeln für den Heimatmarkt nutzt, allerdings die Vorzüge eines freien Marktes in Europa genießt. Bisher waren Autos zu komplex, doch aktuell ergibt sich eine einmalige Chance und man sieht, dass China diese mit aller Macht nutzen will.

Ich würde es nicht ganz so kritisch sehen, aber ja, langfristig wird man einen Teil der Automobilbranche abgeben müssen. Daher ist es wichtig, dass VW, BMW und Co. andere Wege finden, wie man Geld verdient. Apple und Co. könnten durchaus als Vorbild dienen, wobei man auch dort unabhängiger von China werden möchte.

Das wird keine leichte Zeit und auch wir als Konsumenten können sowas natürlich am Ende beeinflussen. Wenn aber am Ende immer nur günstig das Ziel ist und der Markt offen bleibt, dann ist das Risiko groß, dass China das ausnutzt. Ich bin auf die Entwicklung in diesem Jahrzehnt gespannt, denn da wird noch sehr viel passieren.

